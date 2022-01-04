شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار البيض فى الأسواق عند 48 جنيها للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار البيض اليوم بعد تحرك أمس بقيمة جنيه واحد فقط، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الطلب فى السوق، حيث تسجل كرتونة البيض مستويات مرتفعة فى المزرعة عند 48 جنيها لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و49 جنيها "بيض أحمر"، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع.

أما عن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 29 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخرى.

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها، سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها، سعر الساسو 36 جنيها، كتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيه، كتكوت ساسو من 3-3.25 جنيه، أمهات بيضاء 19 جنيها.