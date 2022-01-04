شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك بلس تناقش استراتيجيتها الإنتاجية للأشهر المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تناقش دول تحالف "أوبك بلس استراتيجيتها الإنتاجية للأشهر المقبلة خلال اجتماع في فيينا اليوم الثلاثاء.

ويعتقد المراقبون أن التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا سيستمر في سياساته الحالية بشأن الاستخراج. وهذا يعني أنه سيتم زيادة إنتاج فبراير بمقدار 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وكان التحالف يوسع الإنتاج منذ صيف العام الماضي بعد خفض حاد. ويفترض مراقبو سوق النفط أن يعود الطلب في عام 2022 إلى المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة فيروس كورونا.

وتوفر أوبك بلس حوالي 45% من الطلب العالمي من النفط.