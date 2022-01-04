شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للذهب العام الجديد على تراجع حاد خلال تعاملات يوم الاثنين في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، كما ارتفعت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية مع تفوق التفاؤل بالنمو الاقتصادي على المخاوف من تداعيات ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة إلى جانب صعود الدولار وهو ما أثر على جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين كملاذ استثماري.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم إلى 33ر96 نقطة خلال التعاملات، قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه في ختام التعاملات ليسجل 22ر96 نقطة بتراجع نسبته 27ر0% عن تعاملات الجلسة السابقة.

كما ارتفع سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى 629ر1%.

وفي سوق المعادن تراجع سعر الذهب بمقدار 50ر28 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 10ر1800 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل وهو أقل مستوى له منذ 21 ديسمبر الماضي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 542ر0 دولار إلى 810ر22 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0420ر0 دولار إلى 4215ر4 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.