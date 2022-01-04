شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 1421 سفينة عبرت قناة السويس فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أعداد السفن العابرة بقناة السويس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالى السفن العابرة فى شهر نوفمبر الماضى لتصل إلى 1421 سفينة، بينما كانت 1239 سفينة فى شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت 182 سفينة.

وقالت بيانات الإحصاء، إن عدد ناقلات البترول العابرة شهد ارتفاعا أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 445 سفينة فى شهر نوفمبر الماضي، مقابل 375 سفينة فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 70 سفينة.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي، أن حركة الملاحة بها سجلت أعلى معدل عبور يومى للسفن العابرة فى تاريخ القناة يوم الأربعاء 29، وذلك بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات قدرها 2 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 2.8 مليون طن.

وكانت سفينة الحاويات العملاقة "MSC ISTANBUL" فى صدارة حركة الملاحة من اتجاه الشمال بحمولة 182 ألف طن، فى رحلتها من المغرب متجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات "MSC ANNA" التى ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة 203 ألف طن فى رحلتها من السعودية إلى مصر.