شكرا لقرائتكم خبر عن «وافي»: آليات جديدة لسداد المطورين قيمة الأرض من حساب الضمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» آليات جديدة لتمكين المطورين العقاريين من سداد قيمة أرض المشاريع من حساب الضمان، وذلك بهدف تسهيل تمويل أعمال المطورين العقاريين للمساهمة في تعزيز المعروض العقاري وحفظ توازن السوق وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وقال أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» نايف الشريف، إن الآليات المحددة لتمكين المطورين من سداد قيمة أرض المشروع تأتي ضمن دفعتين، الأولى عند وصول نسبة التحصيل 30% ويكون مقدارها لا يتجاوز المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل.

وأضاف: إن الدفعة الثانية تشمل عند وصول نسبة التحصيل 75% ولا يتجاوز مقدارها المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل مخصوما منه ما تم سداده في الدفعة الأولى.

يُذكر أن برنامج «وافي» يُقدم حزمة من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، ويقوم بمتابعة نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، ويمنح البرنامج تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع.