شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مبادرة لتوطين 45 ألف وظيفة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير النقل م. صالح الجاسر عن إطلاق الوزارة مبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات لتوطين 45 ألف وظيفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والتي سوف تستكمل خلال الأيام القادمة.

وقال خلال افتتاح معرض التوظيف الافتراضي، أمس، إن الوزارة تعمل على تحديد 4 مسارات خلال العام المقبل منها: مسار لمشاركة المرأة ومسار لتوطين تقنيات النقل الحديثة، ومسار للعمل الحر، ومسار يتعلق بقطاع الشاحنات لتوفير فرص مناسبة للعمل.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج: إن الهيئة تسعى لأن يكون قطاع الطيران بالمملكة في الصدارة بالشرق الأوسط خلال عام 2030 وصولا إلى 330 مليون مسافر، مقارنة بـ103 ملايين مسافر تم تحقيقها في عام 2019، وأن تكون المملكة الخامسة في الربط الجوي العالمي وصولا إلى 250 وجهة ومحطة دولية في 2030، مقارنة بنحو 99 محطة ووجهة تم الوصول إليها في 2019. وأضاف خلال الجلسة الرئيسية لمعرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي جاءت تحت عنوان «نظرة على جهود التوطين في منظومة النقل»: إن إستراتيجية قطاع الطيران المدني تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، للارتقاء بالقطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليا وإقليميا ودوليا، وليكون رافدا مهما في التنمية الاقتصادية، وتعكس دور الهيئة بوصفها مشرّعًا للقطاع في وضع رؤيته وأولوياته وأهدافه واتجاهاته من أجل تمكين القطاع من تحقيق التطلعات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح أن التوطين مسؤولية الجميع وليس مسؤولية جهة أو قطاع، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو أكثر من يشعر بهذه المسؤولية ولديهم مبادرات كثيرة، ونحن نعمل معهم لتوطين المهن، ومهمة التوطين تسير في الاتجاه الصحيح، الذي يساعد في زيادة مستوى الخدمات المقدمة ومكافحة التستر.

وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية م. بدر الدلامي أن من أهم مرتكزات صناعة النقل العنصر البشري، سواء في المستفيد من الخدمة أو العامل فيها مشيرا إلى أن إستراتيجية النقل تعمل على كيفية الخروج بمخرجات نوعية ومستدامة تكون ركائز للاقتصاد الطموح للوطن، وكان من أهم مرتكزاتها توفير وظائف لتقوم بالعمل على الإستراتيجية تفوق 1.3 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا العدد لابد أن يواكبها عمل كبير في عملية تجويد هذه الوظائف والخروج بنموذج رائع مستدام لها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إستراتيجية للطرق تركز على المحافظة على الموجود ورفع مستوى الجودة والسلامة ومواكبة التطور في صناعة الطرق.

ويوفر معرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أكثر من 10.000 وظيفة لتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من العمل في هذا القطاع؛ بما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المعرض يأتي ضمن خطتها في دعم القدرات البشرية في هذا القطاع، وإيجاد منصة تتيح للشباب والشابات الاطلاع على الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص، وعمل المقابلات الشخصية افتراضيا. كما يشارك خلال فترة المعرض 25 متحدثًا في 15 جلسة نقاش وورشة عمل، تناقش أبرز الفرص الوظيفية في القطاع، وبرامج الدعم، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، والتحديات التي تواجههم، إضافة لجهود الجهات ومبادراتها في سبيل رفع معدلات التوطين، وتمكين الشباب والشابات من العمل في هذا القطاع.

كما سيقدم رواد ورجال الأعمال تجاربهم الشخصية ومسيرتهم في هذا القطاع.

يُذكر أن المعرض يتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، والخطوط الجوية السعودية، إيمانًا بقدرات الكوادر الوطنية لتطوير المجال اللوجستي، وتماشيًا مع مبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وبما يسهم في تحقيق رؤية 2030.