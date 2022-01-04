شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية بالخارج في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي عن أن قيمة الأصول الاحتياطية بالخارج للمملكة بلغت نحو 1.741 تريليون ريال في نوفمبر الماضي مرتفعة بنسبة 3 %، مقارنة بـ 1.690 تريليون ريال في أكتوبر 2021، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي الذي سجلت فيه 1.713 تريليون ريال بنحو 1.6 %.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت 1.119 تريليون ريال في نوفمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 2.3 % عن الشهر المماثل من العام الماضي الذي سجلت فيه 1.093 تريليون ريال، ومنخفضة بنسبة 0.7 % مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

وأشارت النشرة إلى أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج سجلت في نوفمبر الماضي ارتفاعا على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر بنسبة 11 %، مسجلة 525.186 مليار ريال، مقابل 472.775 مليار ريال.

ولفتت النشرة إلى أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي سجل في نوفمبر الماضي نحو 14.652 مليار ريال، مقابل 12.373 في الشهر المماثل من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 18.4 %، فيما زاد بنسبة 1.09 % على أساس شهري مقابل 14.493 مليار ريال في أكتوبر 2021.

وأوضحت النشرة أن حقوق السحب الخاصة سجلت ارتفاعا على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020 بنحو 159.5 % مسجلة 80.964 مليار ريال، مقابل 31.206 مليار ريال، فيما انخفضت على أساس شهري مقارنة بأكتوبر 2021 بنحو 0.9 % الذي سجل فيه 81.698 مليار ريال، فيما بقي الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال دون تغير.