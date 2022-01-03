شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل التفاؤل إزاء الطلب في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الاثنين على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في 2022، على الرغم من استعداد تحالف أوبك+ للموافقة فيما يبدو على زيادة أخرى في الإنتاج واستمرار المخاوف من كيفية تأثير زيادة انتشار فيروس كورونا على الطلب.

ومن المتوقع أن توافق أوبك وحلفاؤها فيما يعرف بتحالف (أوبك+) غدا الثلاثاء على زيادة الإنتاج.

وتسببت السلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في تسجيل أعداد قياسية من الحالات، مما أفضى إلى تقليص الاحتفالات بالعام الجديد في جميع أنحاء العالم، إذ أُلغي أكثر من 4000 رحلة أمس الأحد.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 87 سنتا توازي 1.16في المئة لتبلغ عند التسوية 76.08 دولار للبرميل.

ولم تكن العقود الآجلة لمزيج برنت بأقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 1.20 دولار توازي 1.54 في المئة لتبلغ عند التسوية 78.98 دولار للبرميل.