شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.42%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.79%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.13%، وصعد قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.98%، 0.95%، على التوالي، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.72%، وزاد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.57%.

كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع الموارد الأاسية بنسبة 0.34%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، ثم قطاعي العقارات وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.15%، 0.13%، فيما استقر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، بينما تراجعت 4 قطاعات وهي السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.33%، 0.3%، 0.28%، 0.2%، على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 379.6 مليون ورقة مالية بقيمة 908.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.42% والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.5 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14146 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2269 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.