«الصناعة» تبحث تعزيز فرص تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية

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الدمام - شريف احمد - تحفيز المؤسسات غير الربحية لتطوير الشراكة مع المستثمرين في القطاع التعديني

عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لقاءً تشاوريًا مع عدد من الجهات العاملة في قطاع التنمية الاجتماعية؛ لبحث سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب في العمل والتنمية الاجتماعية، بما يساهم في تنمية المناطق والمجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية حول المملكة، وذلك برعاية وحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من قيادات الوزارة في قطاع التعدين.

وقد حضر اللقاء ممثلون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف وخبراء في التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمؤسسات الخيرية.

واستعرض اللقاء بحث توطيد العلاقة بين قطاع التعدين والمجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الشراكة بين قطاع التعدين وقطاع التنمية الاجتماعية، والمؤسسات غير الربحية، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطوير وتنمية العمل الاجتماعي ورفع مساهمته في مناطق المشاريع التعدينية وفق متطلبات نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

وتضمن اللقاء استعراض بعض الأفكار والرؤى الهادفة إلى توسيع دائرة التأثير الاجتماعي الإيجابي للمشاريع العاملة في قطاع التعدين، إلى جانب تحفيز المؤسسات غير الربحية لتطوير فرص الشراكة المستقبلية مع المستثمرين في القطاع التعديني، وصولاً لخلق نموذج اقتصادي اجتماعي ناجح يمكن تحويله إلى فرص تنموية اجتماعية وتطبيقه على كافة المواقع التعدينية بالمملكة.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعزيز مبادئ الاستدامة، التي تشمل تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والحفاظ على البيئة، وتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة في خلق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة في مختلف المناطق المجاورة للأنشطة التعدينية، لاسيما المناطق النائية، وذلك وفقًا لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.