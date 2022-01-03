شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرفة عمليات بكافة المناطق الأثرية للتدخل السريع حال تعرض أى أثر للضرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزراة السياحة والآثار في بيان لها أنه توجه منذ قليل مبروك البدري مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس الأعلى للآثار، على رأس لجنة أثرية هندسية إلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك عقب الانهيار الجزئي لدروة السطح الخاصة بمنزل عثمان طبق الأثري.

وأوضح الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، انه تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ على مبنى المنزل والمنطقة المحيطة والبدء الفوري في الاعمال الهندسية والترميم.

كما قامت وحدة الحرف الأثرية بالمجلس بأعمال صلب المبنى وعمل حاجز أمني من الخشب والصدات المعدنية في الطريق بالتنسيق مع وحدة مرور رشيد، وذلك تمهيداً للبدء الفوري في أعمال الترميم والصيانة.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية تشير إلى أن سبب الانهيار قد يكون ناتج عن سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، علماً بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية للتدخل السريع حال تعرض أى أثر للضرر.

وتقوم اللجنة الاثرية الهندسية الآن بإعداد تقرير مفصل بالواقعة وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في اجتماعها القادم لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.