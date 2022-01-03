شكرا لقرائتكم خبر عن "قهوتك ملكية" يعرض جزءا من "طقم للقهوة" من مقتنيات الملك فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "قهوتك ملكية" تم افتتاح معرض مؤقت بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يضم جزء من طقم للقهوة من مقتنيات الملك فاروق.

وأوضحت صفاء فاروق رجب مدير عام المتحف أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسة المعارض المؤقتة التي يقيمها المتحف كل فترة لإلقاء الضوء على بعض القطع الأثرية الموجودة بالمخزن، مشيرة إلى أن المعرض يضم 32 قطعة أثرية تتكون من 15 فنجان مذهب و 17 ظرف فنجان (حامل) زينت من الخارج برسومات ملكية زخرفية من طراز لويس الخامس عشر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض لمدة 3 أشهر.

ويعد متحف المجوهرات الملكية أحد أهم التحف المعمارية المشيدة على الطراز الأوروبي، شيده المهندس الإيطالي أنطونيو لاشياك عام 1919م.

ومبنى المتحف هو قصر يعود للأميرة فاطمة حيدر إحدى أميرات أسرة محمد على، ويتميز بعمارته وزخارفه والوحدات الفنية الموجودة به.

وقد تم تحويل القصر إلى متحف عام 1986 ويضم 1045 قطعة من المقتنيات النادرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة لعائلة محمد على باشا.