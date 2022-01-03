شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

وسبق وأعلنت عنها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ، حيث تم ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس) على شركات إينى وبى بى وأبكس انترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي بإجمالي مساحات تقدر بحوالى 3ر12 ألف كم ۲ بحد أدنى للاستثمارات فى فترات البحث تقدر بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى.

هذا بالإضافة إلى 7ر23 مليون دولار منح توقيع. وقد أشار المهندس طارق الملا أنه فى ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا فقد حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وقد ساهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج فى التيسير على الشركات العالمية فى الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق متمثلة فى حوالى 42 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وما يقرب من 2894 مسح سيزمي ثنائى الأبعاد وحوالى 118 بئراً.