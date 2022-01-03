شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من الجمبري لـ10 ملايين دولار سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الجمبرى تراجعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من "روبيان وقريدس" جمبرى مجمد نحو 10 ملايين و742 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 15 مليون و949 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين و207 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الجمبرى كانت ضمن قائمة أهم السلع المصرية من السلع الغذائية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليون و437 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 914 مليون و245 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 217 مليون و808 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية كلا من زيت نخيل بقيمة بلغت 83 مليون و826 ألف دولار، مقابل 39 مليون و475 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 44 مليون و351 ألف دولار، يليها واردات الجمال وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليون و475 ألف دولار فى سبتمبر الماضي، مقابل مليون و664 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12 مليون و811 ألف دولار.

وسجل العجز فى الميزان التجارى تراجعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضى ليصل إلى 2.39 مليار دولار، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 22.5%، وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 36.6%، حيث بلغت 3.45 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.