توثيق عقود المستفيدين مع مقدمي الخدمات الهندسية الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة «توثيق العقود النموذجية»، والتي تمكن المستفيدين من الأفراد والمؤسسات من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات الهندسية الكترونيا دون أي رسوم، وذلك في سبيل التحسين المستمر لخدمات الهيئة؛ بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء لتعزيز بيئة القطاع الهندسي في المملكة. وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف إلى أن هذه الخطوة التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية، كما أنها تتيح مزايا مهنية أبرزها تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود وضمان التزام الطرفين ورفع الموثوقية والشفافية وحفظ حقوق المتعاقدين وتسهيل توثيق العقود وتوحيد شكل العقود بما يضمن تطورها واستدامتها، ونحو تنمية الخدمات في القطاع الهندسي. وأوضح العبداللطيف أن بإمكان الأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمات الشركات والمكاتب الهندسية بخطوات سهلة وسريعة عبر البوابة المخصصة لتوثيق العقود بالهيئة. توثيق العقود النموذجية





خدمة تمكن المستفيدين من الأفراد والمؤسسات من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات الهندسية الكترونيا دون أي رسوم.



المزايا:



رفع كفاءة التعاملات الهندسية



تقليص النزاعات والخلافات



ضمان التزام الطرفين



رفع الموثوقية والشفافية



حفظ حقوق المتعاقدين



تسهيل توثيق العقود



توحيد شكل العقود



المستفيدون:



الأفراد



المؤسسات



طريقة التوثيق:

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