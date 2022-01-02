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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ينطلق اليوم تحت عنوان «قدرات المستقبل اللوجستي» ويستمر حتى 5 يناير 2022، ومشاركة العديد من شركات القطاع الخاص، وتوفر أكثر من 10.000 وظيفة؛ لتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من العمل في هذا القطاع، وبما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وأوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن المعرض يأتي ضمن خطتها في دعم القدرات البشرية في هذا القطاع.



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