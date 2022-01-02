«الصناعة» تطرح أول رخصة تنقيب عن المعادن بالمنافسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مبادرة «الاستكشاف المسرع»، معلنا عن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضح الخريف خلال زيارته لموقع الخنيقية، أن إطلاق هذه المنافسة يعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة، من خلال نظام الاستثمار التعديني ومبادرة الاستكشاف المسرع، كما يمثل المشروع أمرا بالغ الأهمية، لا سيما في تطوير موقع الخنيقية وخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء المناطق المحيطة، وتطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة.

منح التراخيصوأكد أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف، مشيرا إلى أن المواقع التي ستطرح للمنافسة ستكون من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار التعديني في المملكة، مشيرا إلى أن طرح رخص الاستكشاف بالمنافسة ستمكن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل في قطاع التعدين، كما أن هذه الخطوة ستمكن من تزويد المستثمرين المهتمين بالبيانات التفصيلية الخاصة بالمشاريع المختارة في الوقت نفسه.

15 سنة إنتاجوخلال العقود الماضية، نفذ عدد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية، وأجريت 3 حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف م، إضافة إلى بناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد طورته أخيرا «SRK Consulting» التي نتج عنها تحديد 4 أجسام متمعدنة منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية، الذي يصل عمره الافتراضي إلى 15 سنة من الإنتاج.

فيما بدأت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عمليات الاستكشاف أخيرا، حيث أكدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لخامات الزنك والنحاس في المملكة، التي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي، فمن المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 ملايين طن سنويا بحلول 2030م، كما سيتضاعف الطلب على الزنك من صناعات الطاقة الشمسية فقط إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه.

تسريع الاكتشافاتوتهدف مبادرة الاستكشاف المسرع التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وتعمل عليهـا هيئـة المساحـة الجيـولوجيـة السعودية، إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عمليـة الاستكشـاف، إضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجنبيين للاستكشـاف في المملكـة، وإجراء المسوحات والتقييم للمعادن الاستراتيجية، وكذلك استكشاف وتطوير المواقع الواعدة لتدريب وتطوير الكوادر المحلية لبناء قطاع الاستكشاف.

دراسات تفصيليةوستعمل المبادرة على توفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة، لإمكان طرحها فرصا استثمارية، وخلق كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم الاحتياطيات التعدينية (مثل: الـJORC، بالإضافة إلى إنشاء دليل لإجراءات عمليات الاستكشاف حسب المعايير العالمية المعتمدة، كما ستسهم في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه بزيادة الإنفاق على الاستكشاف، وتنامي شركات الاستكشاف الصغيرة والمتوسطة والمسهمة في زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في الاستكشاف المعدني، حيث فُرز في الوقت الحالي وصُنف 54 موقعا واعدا، والعمل جارٍ على تطوير 20 موقعا واعدا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

إجراء 3 حملات استكشافية

