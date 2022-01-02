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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ورشة عمل تعريفية تطرحها منصة قوى اليوم عن بعد، في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتحاد الغرف التجارية وستقدم ورشة العمل شرحا عن المنصة والتعرف على خدماتها والإجابة عن الأسئلة الشائعة. ودعت الغرفة رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص وموظفي الموارد البشرية والمهتمين للحضور والاستفادة، لافتة إلى أن الورشة ستقام الساعة الواحدة ظهرا على الرابط https://us02web.zoom.us/j/83159671515.

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