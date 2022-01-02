شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة التضامن: إقامة 24 معرضا لدعم الصناعات في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل البيكساوي، مستشار وزيرة التضامن لشئون المعارض والتسويق، إن فلسفة المعارض، أساسها تسويق البضاعة المعروضة من قبل العارضين، أو إنتاج المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر.

أضاف البيكساوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن العام الحالي سوف يشهد انعقاد 24 معرضا بمعدل معرضين شهريا لدعم المجال التسويقي للصناعات الحرفية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "سنشهد أكبر معرض تراثي حرفي على مستوى الجمهورية، والمعارض التي ستم إقامتها ستغطى جمهورية مصر العربية".

وأكمل مستشار وزيرة التضامن لشئون المعارض والتسويق: "أي منتج مناسب وبصناعة يدوية سيتم عرضه لأنه يهم التراث المصري".

وفى وقت سابق، افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" بمحافظة المنيا، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

ويضم المعرض الذى يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى ويستمر حتى 20 يناير الجارى، ويشارك فيه حوالى 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاونى ومدينة الأثاث بدمياط، ومن الأسر المنتجة، منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلى والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيى القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج.

يقام المعرض فى استراحة المحافظ بكورنيش المنيا، حيث من المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء والدخول مجاناً مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظى المنيا ودمياط أروقة المعرض، كما حرصت على لقاء العارضين والتعرف على مطالبهم للعمل على تلبيتها بشكل فورى.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها باستضافة محافظة المنيا أولى معارض ديارنا فى عام 2022، مشيرة إلى أن الوزارة قررت مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث من المقرر إقامة 25 معرضًا هذا العام على مستوى كافة محافظات الجمهورية.