شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يطلق "وصلها" لاستخدام الذكاء الاصطناعى لشحن طرود التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها"، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى AI والجغرافية المكانية GIS، وهى إحدى الخدمات اللوجيستية البريدية التى يقدمها البريد المصرى لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار أو العملاء وذلك من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الانترنت من البائع إلى المستهلك، بالإضافة إلى خدمة كافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصري.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، يمكن للعملاء الحصول على خدمة شحن وتوصيل من خلال تطبيق وصلها، وموقع البريد المصرى عبر منصة وصلها الرقمية، كما يمكن تسجيل طلب شحن من الباب إلى الباب عبر الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصرى 16789 وكذلك الاستعلام عن الخدمة وطلب الخدمة من خلال شات بوت، كما تمكن خدمة وصلها التجار / الصناع من إنشاء طرودهم الكترونيا وطباعة بوليصة الشحن وطلب مندوبو البريد لاستلام الطرود من موقع الإنتاج أو شحنها من خلال اقرب مكتب بريد بسهولة ويسر، كما يمكنهم طلب تحصيل مبلغ معين عند التسليم، ليقوم البريد المصرى بتحصيل المبلغ وإيداعه فى حساب العميل لدى البريد المصرى، سواء فى حساب التوفير أو حساب جارى أو بطاقة دفع مسبق.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمبنى الهيئة القومية للبريد بالقرية الذكية حيث كان فى استقباله الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البريد المصرى يعد أحد أعمدة مصر الرقمية مما استلزم تبنى التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى فى اطار منظومة التحول الرقمى لتطوير الخدمات البريدية واللوجيستية التى يقدمها للمواطنين؛ موضحًا أن الخدمة الجديدة تأتى فى إطار التطوير الشامل الذى يشهده البريد المصرى من أجل إعادة صياغة دوره والاستثمار الأمثل لإمكانياته خاصة مع الانتشار الواسع لفروعه فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار "طلعت"، إلى أن خطة تطوير البريد تشمل تقديم خدماته بشكل يواكب التطورات العالمية وتلبى احتياجات المواطنين، وكذلك التوسع فى تقديم خدمات جديدة لتعظيم الاستفادة من قدرات البريد المصرى اللوجيستية والرقمية، حيث تنضم هذه الخدمة الجديدة إلى حزم الخدمات المتنوعة التى يقدمها البريد المصرى والتى تشمل الخدمات البريدية والمالية واللوجيستية بالإضافة إلى خدمات مصر الرقمية؛ مؤكدا على أهمية هذه الخدمة الجديدة فى ضوء التنامى المستمر والكبير الذى يشهده سوق التجارة الالكترونية على الصعيدين المحلى والعالمى.

كما تم عرض لإدارة عمليات حركة اسطول النقل البرى الخاص بالبريد المصرى رقميا ليس فقط من خلال تقنيات التتبع GPS ولكن باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى وذلك بتخطيط خطوط السير باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، واصدار أمر التشغيل اليومى رقميًا ومراقبة الحركة GIS، بالإضافة إلى انشاء نطاقات جغرافية محددة لحركة السيارة واطلاق انذار فى حالة الخروج عن النطاق المحدد GIS سواء كانت سيارات نقل البريد أو سيارات خدمات التوزيع وذلك بهدف زيادة فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية اللوجيستية للبريد المصرى لتحسين جودة خدماته.

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البريد المصرى يشهد حاليًا تطور كبير على كافة الأصعدة يشمل تحديث وتطوير الخدمات المالية والبريدية واللوجستية؛ مشيرا إلى أن هذه الخدمة الجديدة تمكن جميع العملاء سواء شركات أو أفراد من استخدام منصة الرقمية للخدمات البريدية واللوجيستية التى يقدمها البريد المصرى وطلب الخدمة من خلال قنوات تقديم الخدمة الرقمية العديدة والتى تتمثل فى التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى أو تطبيق الهاتف المحمول أو التواصل مع خدمة عملاء البريد المصرى من خلال الخط الساخن 16789؛ أو الشات بوت، وتوفر الخدمة امكانية طلب مندوب البريد المصرى للشحن من الباب إلى الباب أو الشحن من مكتب البريد إلى الباب.

وأكد أن البريد المصرى يسعى دائمًا إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات لتقديم الافضل لكافة المواطنين فى ربوع الوطن ليشمل جميع فئات وشرائح المجتمع المصرى بخدماته المالية والبريدية واللوجستية بمستوى عالى ومتميز من الجودة وبأسعار تنافسية.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت سيارات أسطول البريد المصرى، حيث تم تدعيم الاسطول بعدد 168 سيارة جديدة انضمت إلى اسطول البريد المصرى خلال عام 2021، علاوة كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلى من الدكتور شريف فاروق لسيارة المراقبة، والتى تم تجيهزها للمراقبة الميدانية، حيث يمكن من التتبع الحى لسيارات اسطول البريد المصرى، مراقبة حركة السيارات والتزامها بالسرعة والنطاق الجغرافى المحددة لها، كذلك المهملات الزمنية المخطط لها وفقًا لحركة المرور.

كما استمع الوزير إلى شرح عرض الدكتور شريف فاروق، حول انجازات البريد المصرى فى عيد البريد، حيث تم تحقيق طفرة فى الخدمات البريدية واللوجستية شملت التحول الرقمى وتطوير العمليات التشغيلية البريدية وفقًا للمعايير الدولية، كما تم أيضا تغيير وتطوير الصورة البصرية ورفع كفاءة 50% من اسطول النقل اللوجيستى والانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مركز التبادل اللوجستيات بمطار القاهرة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بالأمن البريدى بالإضافة إلى التمكين الرقمى والشمول المالى لأصحاب المشروعات الصغير والمتناهية الصغر من خلال تطوير خدمات تمكنهم من الوصول إلى الاسواق المحلية والدولية عبر (منصة/ تطبيق وصلها Wassalah، وتحصيل مستحقاتهم وايداعها فى حساباتهم لدى البريد المصرى، كما قام دكتور شريف فاروق بتسليم الدكتور الوزير عمرو طلعت خطاب وتم الحصول على توقيعه رقميًا على تطبيق وصلها، كأول عملية تسليم تتم على منصة الخدمة الرقمية.

جدير بالذكر أن خدمة "وصلها" تتيح لعملاء البريد المصرى تجربة فريدة للحصول على الخدمات البريدية وتعزز مفهوم المجتمع الرقمى حيث يستطيع العملاء بعد تسجيل بيانات شحناتهم تسجيل طلبات "Pickup" بمواعيد ارسال محدده وفقًا لرغبة كل عميل. كما توفر الخدمة إمكانية تتبع الشحنات فى كل مرحلة حتى التسليم من خلال الموقع الالكترونى، أو تطبيق وصلها، كما يمكن التواصل مع مندوب البريد المصرى، وبالنسبة لأهمية الخدمة إلى صغار الصناع والمنتجين فتوفر الخدمة منصة شحن متكاملة تمكنهم من تجهيز منتاجتهم وشحنها بأسعار تنافسية وإدارة عمليات اللوجيستية الخاصة بهم بسهولة ويسر بالإضافة إلى اتاحة تقارير والـDashboard تتيح الإطلاع اللحظى على موقف معالجة وتوزيع واستلام الطرود والمتحصلات المالية.

وفى سياق متصل؛ دشن الدكتور عمرو طلعت طابع "عيد البريد" التذكارى الذى أصدرته الهيئة القومية للبريد بمناسبة ذكرى عيد البريد الـ 157 والذى يوافق 2 يناير من كل عام. وقد جاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى قيام الخديوى إسماعيل حاكم مصر عام 1865 بشراء البوسطة الأوروبية العاملة فى مصر والتى أطلق عليها البوسطة الخديوية.

وبهذه المناسبة؛ قدم الدكتور عمرو طلعت التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والعاملين بها؛ داعيا إلى مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لخدمة المواطنين وللحفاظ على المكانة المتميزة التى يتمتع بها البريد المصرى لدى المواطنين.