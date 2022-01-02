شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة نوعية.. «الصناعة» تدشن مبادرة «الاستكشاف المسرع» للتعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الإعلان عن طرح أول رخصة تنقيب عن المعادن عن طريق المنافسة

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف مبادرة "الاستكشاف المسرع"، وأعلن عن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" باستغلال الفرص الكبيرة الإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال زيارته لموقع الخنيقية أن إطلاق هذه المنافسة

يعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة من خلال نظام الاستثمار التعديني ومبادرة الاستكشاف

المسرع، كما يمثل هذا المشروع أمرا بالغ الأهمية لاسيما في تطوير موقع الخنيقية وخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء

المناطق المحيطة، وتطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، بما

يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الهادفة إلى جذب

الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف، مشيرا إلى أن المواقع التي ستطرح للمنافسة ستكون

من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار التعديني في المملكة.

وأشار الخريف إلى أن طرح رخص الاستكشاف عن طريق المنافسة ستمكن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب التحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل في قطاع التعدين، كما أن هذه الخطوة ستمكن من تزويد المستثمرين المهتمين بالبيانات التفصيلية الخاصة بالمشاريع المختارة في نفس الوقت، مبينا أن هذه المبادرة تؤكد حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في القطاع، وإتاحة الفرص بكل شفافية وعلى حد سواء أمام المستثمرين في قطاع التعدين.