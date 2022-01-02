تراجع في أسعار الذهب بمصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

ووفقاً لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات "مصراوي"، فإن حركة الذهب بالسوق المحلي تشهد تذبذباً بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وتراجعت مبيعات الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقاً لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 534 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 عند 689 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 798 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 915 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6384 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.