شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى السوق المصري اليوم .. الجملي من 110 لـ 130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة القصابين، أن أسعار الكندوز تسجل 140 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة.

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 145-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

وتحرص الحكومة المصرية على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.

وكانت شعبة القصابين فى الغرفة التجارية أعلنت، أن هناك ارتفاعا فى أسعار اللحوم الضأن، ليبدأ من 140 إلى 185 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، وذلك مع ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر نتيجة أزمة التضخم العالمية.