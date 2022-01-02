شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تكشف إنجازات التحول الرقمى منها 4.2 مليون مسجل لمنصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة، ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع، ويقدم ”الخليج 365”، أبرز 7 أرقام تكشف إنجازات بناء مصر الرقمية فى 2021.

1- إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة على "منصة مصر الرقمية" ليصل الإجمالى إلى قرابة 100 خدمة رقمية، وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهى البريد المصرى ومركز الاتصال 15999 والهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكتروني.

2- بلغ عدد المواطنين المسجلين على "منصة مصر الرقمية" 4.2 مليون مواطن، حيث تم إجراء 14 مليون معاملة على المنصة.

3- زيادة عدد معاملات التوقيع الإلكترونى من 170 ألف معاملة فى 2020 إلى 140 مليون معاملة فى 2021.

4- تدريب 49929 من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ويشمل ذلك المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى العاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، والعاملين القائمين على تنفيذ مستهدفات المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

5- رفع الوعى الرقمى وتعزيز المعارف والمهارات الرقمية لنحو 68449 من المواطنين بالقرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى أصحاب مراكز الخدمات الحكومية والعاملين بها، وكذلك المواطنين المستفيدين من البرامج والمبادرات التى يتم تنفيذها لنشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمول الرقمى والمالى للمواطنين للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج.

6- تخريج أكثر من 6000 متدرب فى المجالات المطلوبة لمهن المستقبل ومنها إنترنت الأشياء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعى وأمن المعلومات والأنظمة المدمجة وروبوتات الأعمال والفنون الرقمية، وبلغت نسبة التشغيل من خريجى المعهد نحو 85%.

7- بلغ عدد المستفيدين من المحتوى التدريبى عبر المنصة الرقمية للمعهد للتعلم الإلكترونى "مهارة-تك" نحو 300 ألف مستفيد.