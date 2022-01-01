شكرا لقرائتكم خبر تحديثات على التعريفة الجمركية مطلع 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين إلى الاطلاع على النسخة الجديدة والمحدثة من النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع «التعريفة الجمركية»، والتي طرأ عليها العديد من التحديثات المواكبة للتطور في الصناعات والتقنية والابتكارات، حيث بدأ تطبيق هذه التحديثات على بنود وعناوين تلك السلع ابتداء من 1 يناير 2022.

وتأتي هذه التحديثات بعد عقد اجتماعات متواصلة خلال 5 سنوات ماضية.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه التحديثات الدورية التي تجري على التعريفة الجمركية كل 5 سنوات، هو تسهيل عملية الرقابة على المنتجات وتيسير جمع ومقارنة وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالتجارة الدولية، إلى جانب الإدراك التام بأن التغييرات في التقنية والصناعات، وأشكال التجارة تقتضي إجراء تعديلات مكثفة تسهم في تيسير الإجراءات الجمركية وجعلها أكثر مرونة.

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على النسخة الالكترونية المحدثة والمتاحة عبر موقعها من خلال زيارة الصفحة المخصصة للتعرفة الجمركية، كما دعت الهيئة عند وجود أي استفسارات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر (zatca_Care) أو من خلال البريد الالكتروني (infozatca.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الالكتروني (zatca.gov.sa).

يذكر أن التعريفة الجمركية يقصد بها الجدول المتضمن مسميات البضائع، وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.

رابط البنود التي ستتوقف في الأنظمة بداية من 1 يناير 2022.

https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/items_2021.pdf

رابط البنود التي استحدثت في الأنظمة بداية من 1 يناير 2022.

https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/new_items_2022.pdf