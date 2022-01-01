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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة القصيم دعت الأسر المنتجة وسيدات وشابات الأعمال بالمنطقة، وشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، للمشاركة الهادفة والإسهام الفاعل في إقامة مهرجان الكليجا والمأكولات الشعبية والفعاليات المصاحبة له بنسخته الثالثة عشرة، والذي تنظمه الغرفة يوم 23 / 6 / 1443 ويستمر 10 أيام في مدينة التمور ببريدة. وأكد المدير التنفيذي لمهرجان الكليجا الثالث عشر سليمان القفاري أن الغرفة باشرت التحضيرات اللازمة للمهرجان بإعداد خطة العمل في مختلف الجوانب ووضعت المرئيات والتصورات لروزنامة البرامج المصاحبة.



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