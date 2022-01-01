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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي ، طرح مشروع «مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري»، داعيا العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء آرائهم وملحوظاتهم على المشروع، عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل الآراء على المشروع خلال 30 يوما، تنتهي في 25 يناير 2022، مبينا أن جميع الآراء والملحوظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويأتي إصدار هذه القواعد انطلاقا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبة للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمرارا لجهوده في دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة «إعادة التمويل العقاري»، بجانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري. وبين البنك المركزي، أن هذه القواعد تهدف لتحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري. المركزي السعودي

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