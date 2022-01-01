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وأوضح رئيس اللجنة المهندس رائد العجاجي أن صناعة الحديد بحاجة لمثل هذه المؤتمرات التي يلتقي فيها خبراء من كل مكان؛ لبحث كل ما يخص مستقبل هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة، خاصة بعد تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من آثار جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على عموم اقتصادات الدول وأثرت على سلاسل الإمداد العالمية.
وبين العجاجي أن النسخة الثانية من المؤتمر السعودي للحديد والصلب، ستكون برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وبمشاركة متحدثين من رواد صناعة الحديد العالمية والإقليمية والمحلية.
المؤتمر السعودي
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