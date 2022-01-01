كل ما تريد معرفته عن طرح شركة غزل المحلة فى البورصة؟

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القاهرة - سامية سيد - كأول فريق فى الدورى المصرى يتم طرحه فى البورصة، تمت عملية طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم حيث تم تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بمشاركة مؤسسات وأفراد مصريين (بقيمة 20 مليون جنيه)، وعرب (بقيمة 17 مليون جنيه).

وبذلك تكون شركة غزل المحلة لكرة القدم أول شركة رياضية متخصصة فى نشاط كرة قدم فى الشرق الأوسط تدرج أسهمها فى البورصة، حيث كان قد تم تأسيسها فى يناير 2021 تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بخصوص المنافسة المالية العادلة (Financial Fair Play).

متى تم التفكير فى طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة؟

تم التفكير فى هذا المشروع تزامنا مع خطط تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه وذلك منذ نحو عامين ونصف.

وما أسباب اختيار هذا التوقيت للطرح؟

تم اختيار التوقيت تزامنا مع صعود الفريق للدورى الممتاز ونجاحه البقاء فيه الموسم الماضى رغم الصعوبات.

ما تفاصيل الاكتتاب؟

تمت يوم الثلاثاء 28/12/2021 تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بمشاركة مؤسسات وأفراد مصريين (بقيمة 20 مليون جنيه)، وعرب (بقيمة 17 مليون جنيه).

متى سيتم عقد الجمعية العمومية للشركة؟

من المقرر أن تعقد شركة غزل المحلة لكرة القدم جمعية عامة خلال أيام لاعتماد نتائج الاكتتاب الخاص، والدعوة إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مال الشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

كم تبلغ الحصة المطروحة؟

تبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم فى الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه، حيث تستهدف الشركة القيد فى البورصة المصرية وبدء التداول على الأسهم خلال شهر فبراير المقبل.

وما حصة الشركة الأم فى شركة كرة القدم؟

ستكون شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أكبر مساهم فى شركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 65 مليون جنيه تمثل 32.5% من رأس المال، من خلال أسهم ممتازة تضمن لها تصويت مضاعف فى الجمعيات العمومية، حيث كانت قد حصلت على اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الحصة العينية لمساهمتها فى شركة غزل المحلة لكرة القدم والتى تتمثل فى حقوق الانتفاع بالإستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.