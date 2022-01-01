بالرابط وطريقة التقديم والشروط.. وظائف شاغرة بمدارس النيل الحكومية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت مجموعة مدارس النيل المصرية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، بدء قبول طلبات التوظيف الأكاديمية والإدارية والمعلمين بالفروع: (أكتوبر، زايد، السادات، العبور، الشروق، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2022 – 2023.

وجاءت الوظائف الشاغرة كالتالي:

- محاسب.

- أخصائي مخازن.

- أخصائي موارد بشرية.

- أخصائي نفسي.

- أخصائي اجتماعي.

- طبيب.

- ممرضة.

- مسؤول شؤون إدارية ومراقبة امتحانات.

- مسؤول استقبال.

- مسؤول شؤون إدارية الأدوار.

- أخصائي نظم ومعلومات.

- رئيس الخدمات المساعدة.

- منسق إداري رياض الأطفال.

- مساعد خدمات إدارية والمسؤول الإداري للباصات ومشرف العمال ومشرف أمن وأمن مخزن.

- مشرفة طلاب وفرد أمن.

- فني.

- عاملة نظافة ومنسق حدائق ونجار وسباك وكهربائي.

الشروط:

وللاطلاع على شروط الوظائف المتاحة ومتطلباتها من اللينك: https://bit.ly/NES-Jobs-2022

طريقة التقديم:

وأوضحت مدارس النيل، أنه يتم التقديم من اللينك: https://nes.moe.gov.eg/staff.aspx

يتم بعدها ملء بيانات الاستمارة الإلكترونية، من خلال إدخال البيانات الشخصية الأساسية للمتقدمين مثل الرقم القومي، المحافظة، تاريخ الميلاد.

بعدها سيطلب البيانات الأساسية والتي تتضمن الاسم الرباعي والجنسية والبريد الإلكتروني، ومحافظة، ورقم الهاتف المحمول، والحالة الاجتماعية، وحالة التنجيد للذكور.

بعد ذلك سيطلب منك إدخال البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي للمتقدم، والتي تشمل المؤهل الجامعي، والتقدير، والكلية، والجامعة، وسنة التخرج.

يتم بعد ذلك إدخال بيانات الوظيفة، مثل محافظة العمل، وجهة العمل، والوظيفة التعليمية، عدد سنوات الخبرة، آخر مرتب، المرتب المتوقع، مستوى اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، مستوى الحاسب الآلي، والمدرسة المتقدم للعمل بها، ونوع الوظيفة المتقدم.

يجب الموافقة على إقرار بصحة البيانات المذكورة، والموافقة على شروط شغل الوظيفة، ثم الضغط على «حفظ» والانتظار للرد عبر البريد الالكتروني أو الهاتف.

جدير بالذكر، أن مدارس النيل، تابعة لوزارة التربية والتعليم، يحصل الطالب بعد تخرجه منها على شهادة النيل الدولية، كما وصل عددها 14 على مستوى الجمهورية.