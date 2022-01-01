شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية إلكترونياً من اليوم وحتى 20 يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "بتروتريد" إحدي شركات قطاع البترول، عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً لشهر يناير، بدءاً من اليوم و حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول و الثروة المعدنية في تعميم “ التحول الرقمي ” في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث أتاحت شركة بتروتريد حوالى 14 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك الكترونياً لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروتريد قد أطلقت تطبيق جديد للهواتف المحموله تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية والذى يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي كما يحد من التدخل البشرى تلافياً للأخطاءكما أنه يساهم فى التباعد وتطبيق الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفيما يلي خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز