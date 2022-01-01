شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر ... عيار 18 بـ 684 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، ارتفاعا بنهاية تداولات هذا الأسبوع، وذلك على خلفية حركة ملحوظة في سعر الذهب في البورصات العالمية ليحقق الذهب مستوى هو الأعلى خلال شهرين تقريبًا، وسجل الذهب عيار 18 حوالي 684 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1828 دولارا.

ارتفاع الذهب في البورصات العالمية جاء نتيجة انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الأمر الذي يزيد من جاذبية المعدن النفيس ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين في معاملات نهاية العام.

الذهب حتى الآن يترقب ما تسفر عنه قرارات البنوك المركزية خلال عام 2022، مع الاتجاه لرفع مرتقب في أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه الانعكاس على أسعار الذهب.