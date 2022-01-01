شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: ارتفاع الطلب على الخضروات والفاكهة من القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، ارتفاع الطلب على أصناف معينة من الخضروات وذلك بقطاع السياحة والفنادق والفنادق العائمة خلال النصف الثاني من ديسمبر 2021، الأمر الذى انعكس على أصناف بعض السلع وسجلت تحرك ملحوظ نحو الصعود.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة، أن الطلب على الكوسة والخيار والباذنجان والملوخية وأصناف أخري شهد ارتفاعا واضحا بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، وكذلك زيادة الطلب السياحي مما يزيد من سعر هذه المنتجات.

وأشار إلى أن المحاصيل الاستراتيجية من الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والبصل لا تزال تسجيل استقرار ملحوظ عند مستويات سعرية منخفضة حتى الآن، لافتا إلى ارتفاع سعر الكوسة لمستويات تقترب من 8 جنيهات.

سعر الطماطم من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيهات في سوق الجملة، ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7 جنيهات، والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات.

استقرار الأسعار هذه الفترة يعود لضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، والتراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات وارجعت ذلك إلي أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.

وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو .

أما عن أسعار الفاكهة فتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها.