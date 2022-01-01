شكرا لقرائتكم خبر عن 202.6 مليار ريال النقد المتداول خارج المصارف في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن النقد المتداول خارج المصارف في نوفمبر من عام 2021 سجل نحو 202.6 مليار ريال، منخفضا بنسبة طفيفة بنحو 0.4 %، مقابل 203.4 مليار ريال في أكتوبر.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» أن النقد المتداول خارج المصارف انخفض على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة تقدر بنحو 1.2 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل فيه نحو 204.9 مليار ريال.

وأشارت البيانات إلى أن النقد خارج البنك المركزي في نوفمبر من العام الماضي، سجل نحو 225.671 مليار ريال، منخفضا بنسبة 0.3 %، عن أكتوبر 2021 الذي سجل فيه نحو 226.671 مليار ريال، فيما تراجع على أساس سنوي مقارنة بشهر نوفمبر 2020 بنحو 2.9 % الذي سجل فيه نحو 232.5 مليار ريال.

ووفقا لبيانات النشرة فإن النقد لدى المصارف في نوفمبر 2021 سجل نحو 23.108 مليار ريال، مقارنة بـ23.024 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي، منخفضا بنسبة تقدر بنحو 0.4 % على أساس شهري، فيما تراجعت على أساس سنوي مقارنة بشهر نوفمبر 2020 الذي سجل فيه 27.55 مليار ريال بنحو 16 %.

وأشارت بيانات «ساما» إلى أن النقد المتداول خارج المصارف في الربع الثالث من عام 2021 بلغ 204.415 مليار ريال، فيما بلغ في الربع الثاني نحو 208.648 مليار ريال، بينما في الربع الأول سجل نحو 206.970 مليار ريال، مشيرا إلى أن النقد خارج البنك المركزي في الربع الثالث سجل 228.858 مليار ريال.