شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه صوب أول انخفاض في 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتجه الذهب صوب أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام، أمس الجمعة، مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل جاذبية الملاذات الآمنة في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1817.57 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1819.70 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 4 % منذ بداية العام بعد ارتفاع بنسبة 48 % في العامين السابقين مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.

وكشف استطلاع في أكتوبر أن الذهب من المتوقع أن يسجل 1750 دولارا للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة. وتراوحت أسعار الذهب في 2021 بين 1676 و1959 دولارا للأوقية بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5 % إلى 23.15 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.2 % إلى 959.27 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.5 % إلى 1935.80 دولار للأوقية، في طريقهم جميعا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام.