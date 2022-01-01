شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تفتتح مركز التوزيع في الدمام وتحقق إنجازا جديدا للتسوق عبر الإنترنت في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بهدف تعزيز أعمال التسوق عبر الإنترنت في جميع مناطق المملكة، أطلقت رائدة التجزئة لولو السعودية للأسواق الكبرى مركزها الحصري للتوزيع في الخالدية، الدمام. وسيضم المركز اللوجستي الحديث، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 30 ألف قدم مربعة، مرافق عالية التصنيف وتقنيات تخزين ذكية تنظم وتخزن جميع فئات المنتجات، من الأطعمة الطازجة والمجمدة إلى المنتجات الأخرى.

وافتتح مركز التوزيع السيد أنور عبدالله المليفي وعبدالله القحطاني، وبحضور السيد عبدالبشير، المدير الإقليمي لشركة لولو في المنطقة الشرقية.

وقال السيد شهيم محمد مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى بهذه المناسبة: «نحن فخورون بإطلاق مركز التوزيع الخامس للمجموعة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والثاني في المملكة، وسيعزز هذا المركز اللوجستي الجديد بالتأكيد عملياتنا الإقليمية من خلال خدمة آمنة ومريحة وأسرع في تنظيم الطلبات وتوصيلها إلى عملائنا، ونؤكد أن هدفنا هو الوصول إلى المتسوقين عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن بأفضل جودة، كما أن جميع سيارات التوصيل مصممة خصيصًا للحفاظ على جودة المنتجات وتطبيق معايير النظافة والسلامة».

ويحتوي مركز التوزيع على مرافق تجميد ومبردات ذات مستوى عالمي للمنتجات التي يتم التحكم في درجة حرارتها، ووسائل تحضير الطعام بشكل آمن وصحي، إلى جانب مجموعة مخصصة من المركبات للتسليم الإقليمي.