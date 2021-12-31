شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المنافسة يقود فحص صفقات الاستحواذات في مصر خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نهاية عام 2021، شهد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نشاطًا متنوعًا في ظل التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري بالتزامن مع تبعات ظهور فيروس كورونا المستجد، ويعرض ”الخليج 365” أهم جهود الجهاز وفقا لما يلي:

س. كم بلغ عدد حالات الفحص التي وردت للجهاز بنهاية 2021؟

ج. شهد عام 2021 مناقشة نحو 228 حالة فحص ودراسة لقضايا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

س. كم يبلغ عدد القطاعات الاقتصادية التي وردت منها حالات الفحص؟

ج. شملت حالات الفحص التي وردت لجهاز حماية المنافسة خلال عام 2021 نحو 14 قطاعا منها الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، ومواد البناء، والأغذية، صناعة السيارات، والإعلام، والمنسوجات، والتعليم، وصناعة الورق والتغليف، والصناعات الكيميائية، والغاز والمواد البترولية، والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والنقل البحري، والأجهزة الإلكترونية، والزراعة.

س. كم يبلغ عدد فحوصات الاندماجات والاستحواذات التي وردت لجهاز حماية المنافسة؟

ج. أجرى جهاز حماية المنافسة، فحصا ودراسة لـ18 إخطاراً بعمليات الإندماجات والاستحواذات التي تمت في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، و152 إخطاراً بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر.

س. ما أهم القرارات التي شارك جهاز حماية المنافسة في مناقشتها؟

ج. ساعد الجهاز في إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية، والتي تتضمن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدي مراقبي الحسابات لإدراجهم بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنتاج السجائر في مصر في ضوء قانون حماية المنافسة، وتفعيل أحكام المادة (13) فقرة (ب/ج) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقرار جهاز حماية المستهلك فيما يخص توزيع السجائر.