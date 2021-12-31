شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على تغييرات طفيفة في آخر أيام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أداء ضعيفا عند الفتح اليوم الجمعة مع تطلعها إلى تسجيل مكاسب قوية للعام الثالث على التوالي بدعم من تحفيز مالي ونقدي هائل وطرح اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والمشاركة القوية في قطاع التجزئة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.23 نقطة أو 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 36385.85 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، 3.52 نقطة أو 0.07 بالمئة عند 4775.21، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 18.66 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 15722.91 عند الفتح.