شكرا لقرائتكم خبر عن "سالك" تستكمل توريد 355 ألف طن من القمح إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن استكمالها توريد كمية 355 ألف طن من القمح خلال عام 2021م للمؤسسة العامة للحبوب، تنفيذا لكامل تعاقداتها بعد أن فازت في المناقصة التي طرحتها المؤسسة بداية العام الجاري والخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة. وأوضحت "سالك" أنها وردت الكمية المشار إليها من استثماراتها الخارجية في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا بواقع 6 شحنات إلى 4 موانئ محلية، حيث استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شحنتين من أستراليا بكمية 120 ألف طن، وشحنة واحدة من كندا بكمية 60 ألف طن، واستقبل مينائي جدة الإسلامي وينبع التجاري شحنتين من أوكرانيا بواقع 60 ألف طن لكل منهما، فيما استقبل ميناء جازان شحنة واحدة كميتها 55 ألف طن قادمة من أستراليا. يشار إلى أن "سالك" تستثمر محليا وفي العديد من الدول ذات الميز النسبية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة من خلال تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الزراعية والمساهمة في استقرار أسعارها بالسوق المحلية.