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أسعار الدولار اليوم الجمعة فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 31-12-2021، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.68جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

 

وفى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.65جنيه للشراء، 15.77جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 


 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

15.68 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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