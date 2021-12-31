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أرامكو تعلن مراجعة أسعار منتجي الديزل والإسفلت

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو بأن تطبيق تعديل أسعار منتجي الديزل، والإسفلت، سيكون ابتداءً من 27 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 31 ديسمبر 2021م، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي الديزل، والإسفلت، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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