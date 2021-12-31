شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم 2022 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الأعمال الهندسية والإنشائية وعمليات نقل آثار وترميمها وعرضها على قدم وساق بالمتحف المصري الكبير، وذلك استعدادًا لتحديد موعد افتتاحه، حيث أكد العديد من المسئولين خلال الفترة الماضية جاهزية المتحف للافتتاح قريبًا، ولكن يظل تحديد الموعد مقترنًا بالوضع الصحي حول العالم فيما يتعلق بفيروس كورونا، فمن المقرر أن تجرى احتفالات ضخمة يحضرها رؤساء وملوك دول العالم المختلفة.



المتحف المصرى الكبير

ونستعرض في السطور التالية نسب الإنجاز التي وصلت إليها الأعمال داخل المتحف المصري الكبير:

- إنجاز

- الانتهاء من الهيكل الخرساني والمعدني لمباني المتحف وأعمال التشطيبات الداخلية.

- نقل وترميم أكثر من

- الانتهاء من تثبيت

- الانتهاء من عرض أكثر من

- الانتهاء من

- الانتهاء من