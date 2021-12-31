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شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم 2022 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجرى الأعمال الهندسية والإنشائية وعمليات نقل آثار وترميمها وعرضها على قدم وساق بالمتحف المصري الكبير، وذلك استعدادًا لتحديد موعد افتتاحه، حيث أكد العديد من المسئولين خلال الفترة الماضية جاهزية المتحف للافتتاح قريبًا، ولكن يظل تحديد الموعد مقترنًا بالوضع الصحي حول العالم فيما يتعلق بفيروس كورونا، فمن المقرر أن تجرى احتفالات ضخمة يحضرها رؤساء وملوك دول العالم المختلفة.
المتحف المصرى الكبير
ونستعرض في السطور التالية نسب الإنجاز التي وصلت إليها الأعمال داخل المتحف المصري الكبير:
- إنجاز99%من إجمالي حجم الأعمال الهندسية.
- الانتهاء من الهيكل الخرساني والمعدني لمباني المتحف وأعمال التشطيبات الداخلية.
- نقل وترميم أكثر من55ألف قطعة أثرية إلى المتحف.
- الانتهاء من تثبيت100%من القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم.
- الانتهاء من عرض أكثر من65%من مجموعة الملك توت عنخ آمون بفتارين العرض بعد تثبيت 100%من الفتارين.
- الانتهاء من98%من أعمال أرضيات الساحات الخارجية والزراعات.
- الانتهاء من96%من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و92% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع، 99.8%من واجهات المتحف ومن قاعات الملك توت عنخ آمون.