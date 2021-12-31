شكرا لقرائتكم خبر عن نيوز تريل: 6 % زيادة متوقعة في إنتاج إطارات السيارات بالمملكة بين 2021 - 2026 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لفت موقع «نيوز تريل» العالمي، إلى أن أحدث دراسة لسوق إنتاج إطارات السيارات في المملكة توقعت أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 6٪ خلال الفترة 2021-2026، مشيراً إلى أن القطاع تجاوز إلى حد كبير تأثير أزمة كوفيد.

وتشير أحدث دراسة صادرة عن شركة آيمارك للقطاع أيضاً إلى أن هناك تهافتا كبيرا من مستثمري القطاع الخاص على الدخول إلى هذه السوق، التي تتمتع بمحفزات نمو كبيرة، وآفاق طلب متزايدة.

وقال «نيوز تريل»: «يؤدي النمو الكبير في قطاع السيارات حالياً إلى زيادة الطلب على الإطارات في المملكة. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع مستويات المعيشة والنفقات المتزايدة للفرد من المستهلكين إلى تحفيز الطلب على مكونات السيارات المتميزة والعالية الجودة».

بالإضافة إلى ذلك، يعمل العدد المتزايد من السائقات في المملكة العربية السعودية على زيادة نمو السوق.

وتطلق العديد من العلامات التجارية العالمية للإطارات أنواعاً مبتكرة من المنتجات ذات العمر التشغيلي الطويل وضمان الجودة العالية، كما تدخل العديد من شركات تصنيع الإطارات الإقليمية في تحالفات وشراكات إستراتيجية مع لاعبين دوليين، والتي من المتوقع أن تلبي نمو السوق في السنوات المقبلة، بحسب الموقع.

«النمو الكبير في قطاع السيارات حاليا يؤدي إلى زيادة الطلب على الإطارات في المملكة، جنبا إلى جنب مع زيادة عدد السائقات الحديثات»