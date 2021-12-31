شكرا لقرائتكم خبر عن كوندي ناست ترافيلر: 7 مفاجآت سارة لا تفوتها في زيارة «العلا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في رحلة خلابة، اصطحب موقع «كوندي ناست ترافيلر» العالمي قراءه، ليعرفهم على ما وصفه بـ«الجوهرة التي لم تكتشف بعد» في المملكة العربية السعودية ، وهي مدينة العلا، التي رصد الموقع العالمي، المهتم بأخبار قطاع السياحة والسفر، 7 مفاجآت فيها لا غنى عن زيارتها.

وقال معلق الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، موجها حديثه للقراء: «استلقِ على ظهرك، واملأ رئتيك بأنفاس عميقة من هواء الصحراء، في المكان الذي تبدأ أبراج النجوم في الظهور بسماء المملكة العربية السعودية الصافية تماما، هنا في العلا إحدى أقدم المناطق في شبه الجزيرة العربية، وواحدة من أحدث الوجهات في العالم المفتوحة للسياح الدوليين».

وكانت الـ7 مفاجآت الموجودة في العلا، حسب رأي الموقع، كالآتي:

1) مشاهدة غروب الشمس خلف صخرة الفيل

قال الموقع: «هناك شيء سحري حول غروب الشمس في الصحراء. خاصة في العلا، حيث يسطع الضوء الوردي على الحجر الرملي المذهل، والمعروف بشكل مناسب باسم صخرة الفيل. وتحت الكثافة الهائلة للسماء المظلمة، يمكنك الاستماع هناك إلى قصص الحضارات، التي ازدهرت يوما ما في هذه الأراضي».

2) استكشف «الحجر» أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة

يرى الموقع أنه على عكس معظم مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، فإن الحجر في العلا مجانية لاكتشافها بدون حشود الناس، التي تلتقط صور السيلفي. ويشار إليها أحيانا باسم «البتراء الأخرى»، وتقدم الحجر فرصة نادرة للتحدث وجها لوجه مع التاريخ، وتشتهر بمقابرها النبطية المحفوظة، التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد بواجهات مزخرفة منحوتة في تشكيلات صخرية مذهلة.

3) خذ جولة بطائرة هليكوبتر

قال موقع السفر العالمي: «اربط حزام الأمان واستمتع بالمناظر المذهلة للمناظر الطبيعية الشاسعة في العلا من الأعلى وأنت تحلق في السماء على متن طائرة هليكوبتر. توفر هذه التجربة الفريدة مناظر لا مثيل لها للآثار والمقابر من العصر الحجري الحديث، بينما تتكشف التحفة الثقافية والتاريخية تحتك، وستمنحك تقديرا لعظمة المناظر الطبيعية لهذه الوجهة الرائعة.

4) تناول طعام البلدة القديمة

بعد التجول في شوارع العلا المليئة بالعجائب، نصح كاتب المقال القراء بزيارة مطعم سهيل المفتوح في الهواء الطلق، حيث يمكنك تجربة المأكولات السعودية التقليدية. وقال: «اخترت طبق عسير حنيذ، وهو طبق من لحم الضأن مستوحى من توابل شبه الجزيرة العربية القديمة وطعمه ولا أروع».

5) قم بزيارة مرايا، الماسة في الصحراء على ظهور الخيل

قال معلق الموقع: «بينما تشتهر العلا بتاريخها، لا يمكنك زيارتها فقط. قم بجولة على حصان عربي عبر الكثبان الرملية، وعبور الأخاديد والواحات. ستصل إلى موقع مرايا المذهل، أكبر مبنى عاكس في العالم، الذي يعكس جمال الصحراء العربية والجبال. المكان الذي يتسع لـ500 مقعد هو قطعة فنية ملفوفة في 10000 متر مربع من المرايا للاحتفال بالتاريخ والمناظر الطبيعية المحيطة به، وهو ما يجعله ساحرا للغاية».

6) استمتع بالحياة البرية المحلية

حسب رأي الكاتب، تحرص العلا على الحفاظ على مصادر جمالها الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقة. ويقول: «قم بزيارة محمية شرعان الطبيعية، حيث يجري العمل على مشروع إعادة بناء هناك، ويمكنك الآن الاستمتاع بجولات بسيارة دفع رباعي، حتى يمكنك إلقاء نظرة على حيوانات مثل النعام الأحمر العنق وغزلان إدمي التي تجوب السهول الشاسعة».

7) انطلق في طريق الواحة وشاهد العجائب الطبيعية

قال الموقع: «في حرارة الصيف في الصحراء، اهرب إلى الظل البارد لأشجار النخيل. بعد استكشاف المناظر الطبيعية المبهمة للأودية والصحاري من الحجر الرملي، التي تنتشر فيها الصخور المتجانسة التي شكلتها الرياح، ستجد نفسك تتوق إلى مجموعة من المساحات الخضراء. انطلق في مسار الواحة، وانطلق في نزهة هادئة وسهلة إلى مركز النباتات والحيوانات التي وفرت القوت والمياه والحياة لسكان العلا لآلاف السنين. بينما تتجول على طول الطريق تحت ظلال أوراق النخيل، ستكون محاطا بالفواكه والأعشاب وتتنفس الرائحة الحلوة للتمور وبساتين الحمضيات».

وشدد الكاتب على ضرورة زيارة مدينة العلا ولو مرة واحدة في العمر، حيث وجد فيها «فترة راحة مثالية بعيدا عن إزعاج المناطق المزدحمة». واختتم: «لقد كنت محظوظا بما يكفي للسفر إلى بعض الأماكن النائية والفريدة والرائعة في حياتي، ولكن فيما يتعلق بالتاريخ المحفوظ، يجب أن تكون العلا واحدة من أكثر الوجهات إثارة التي رأيتها على الإطلاق».

المدينة تشكل تحفة ثقافية وتاريخية محفوظة بشكل مذهل من آلاف السنين