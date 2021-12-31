شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يؤجل دفعات المنشآت المتأثرة بكورونا 3 أشهر إضافية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية من الغد أول يناير إلى 31 مارس 2022م؛ دعما للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقا لتقييم جهات التمويل. ويتجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى الآن 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.