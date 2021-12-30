شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتسافر بالعبارة للعمرة.. تعرف على القواعد الخاصة بالوكيل الملاحى السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين ما تضمنته الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار، القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، نستعرضها في السطور التالية..

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