شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 30-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أخر جلسة في عام 2021، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ 4 صفقات كبرى، وربح رأس المال السوقي نحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.579 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المشروعات الصناعية والهندسية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المشروعات الصناعية والهندسية، بنك قطر الوطني الأهلي، مصر للفنادق، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، حق الاكتتاب للشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-2.

البورصة تربح 12.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أخر جلسة في عام 2021، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ 4 صفقات كبرى، وربح رأس المال السوقي نحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.579 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 985 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74% والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 75.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 476.9 مليون جنيه، مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، 1.8 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14228 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4716 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4059 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب للشركة العربية لمنتجات الألبان-أراب ديري-باندا-2 بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.80%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 23.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.68%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 17.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.69%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 36.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.98%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 14.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.206 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.83%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 5.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 13.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.59%.