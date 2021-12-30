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«البيئة» تطرح 18 فرصة استثمارية بالدواجن في حائل 

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 18 فرصة استثمارية في مخططات لمشاريع الدواجن في منطقة حائل، بدءاً من 15/ 06/ 1443هـ، الموافق 18/ 01/ 2022م، ولمدة شهر.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة "أراضي" في البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط https://lands.mewa.gov.sa/lands/LoginUser/Login، واتباع خطوات التسجيل في المنصة بإدخال اسم مقدم الطلب، والسجل التجاري، ونوع ورقم الهوية، والمنطقة، والمحافظة، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة وهي: (كشف حساب حديث لمدة سنة، الخبرات العلمية، الخبرات العملية في مجال الدواجن، مشهد حديث من صندوق التنمية الزراعية)، مشددة على أنه لن يتم قبول أي مستندات بعد انتهاء فترة التقديم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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