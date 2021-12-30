شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 114 مليار جنيه خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ربح 114 مليار جنيه خلال عام 2021 ليصل إلى مستوى 765 مليار جنيه مرتفعا من 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقابل 709 مليار جنيه في نهاية عام 2019، ومقارنة ب751 مليار جنيه في 2018، و826 مليار جنيه في عام 2017.

أضاف "فريد"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، بمقر البورصة بالقرية الذكية، لاستعراض أداء البورصة المصرية في عام 2021، أن قيمة التداول بالسوق الرئيسي ارتفعت إلى 332 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 254 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 30%، مقابل 172.66 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 258.95 مليار جنيه في عام 2018، و257.24 مليار جنيه في عام 2017، وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 93 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 34.51 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة نمو 166% مقابل 32.26 مليار جنيه في عام 2019 ومقارنة مع 25.14 مليار جنيه في عام 2018 ومقابل 35.77 مليار جنيه في عام 2017.

وكشف محمد فريد، عن ارتفاع إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية للسوق الرئيسي لتصل إلى 20 مليار جنيه موزعة بين 18.019 مليار جنيه زيادات مجانية عام 2021 مقابل 3.462 مليار جنيه عام 2020، ونحو 1.957 مليار جنيه زيادات نقدية عام 2021 مقابل 5.136 مليار جنيه عام 2020، وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة 49 مليون جنيه زيادات مجانية ونقدية عام 2021 مقابل 22 مليون جنيه عام 2020.