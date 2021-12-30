شكرا لقرائتكم خبر عن فرص في 14 قطاع بأول خارطة استثمارية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الجادة في العاصمة المقدسة

كشف أمين عام العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، عن خارطة الفرص الاستثمارية البلدية بمكة المكرمة التي تستجيب لمتطلبات رؤية المملكة، التي تستهدف تعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الجادة لخدمة 1.7 مليون نسمة هم سكان مكة المكرمة فضلا عن المواسم، مؤكدا وجود العديد من الفرص في مجالات مختلفة منها معالجة النفايات وإعادة التدوير، للوصول بها إلى "صفر نفايات" في مكة المكرمة.

وأشار خلال جلسة خاصة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، بحضور عدد من الأعضاء ورجال الأعمال، إلى أن الاستثمار في القطاع البلدي هو الأساس لإعادة هيكلة الإدارة العامة للاستثمارات، وحصر المواقع الاستثمارية والفرص والانطلاق بها من الاستثمارات الروتينية إلى المؤسسية، مضيفا : ركزنا على إيجاد علاقة استراتيجية بين الأمانة والمستثمر الذي يحتاج الى الدعم وتسهيل أعماله، فكان مركز خدمة المستثمرين والمطورين، وأعيد طرح الفرص وفق أسس واضحة وشفافة، وتوفير المعلومات والوضوح، فكانت "بوابة فرص".

وقدمت أمانة العاصمة حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في 14 مجالا مختلفا، منها مشاف وطرق ورياض أطفال وحدائق عامة وغيرها، في مواقع مختلفة بمكة المكرمة وبمساحات متباينة، منها فرص لنتاج رؤية 2030، وأخرى فرص لتلبية رغبات وطلبات المستثمرين، ومن مخرجات المخطط الشامل للمدينة ولاحتياجاتها، شملت السياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والصناعات، والتعدين، والإسكان.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف الزايدي، أن إطلاق خارطة الفرص الاستثمارية بمكة المكرمة سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للمملكة، مضيفا، أن الجهات ذات الصلة وضعت العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 65 % وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى 5.7 % إذ تستهدف أن رؤية المملكة 2030 خمسة ملايين حاج، و30 مليون معتمر.

بدوره، كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة الاستثمار شاكرالشريف، أن النتاج المحلي لمدينة مكة المكرمة في المواسم العادية يصل إلى 168 مليار ريال، فيما يبلغ الانفاق في الحج والعمرة 87 مليار ريال، موضحا أن حجم مساهمة قطاع الحج والعمرة في اجمالي الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة يصل إلى 51%.